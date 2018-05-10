Тюменские велосипедисты приняли участие в гонке в честь Дня Победы

Гонка-критериум, в которой приняли участие спортсмены из Тюмени, Пышмы, Ишима, Увата и Кургана, проходила от Тюменского индустриального университета до Исторической площади и улицы Ямской. Всего в спортивном состязании приняли участие более 120 велосипедистов.