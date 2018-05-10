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Тюменские велосипедисты приняли участие в гонке в честь Дня Победы

10 мая 2018, 15:16
В Тюмени в 53-й раз прошла велогонка памяти победы в Великой Отечественной войне. В этом году спортивное состязание было посвящено герою СССР Маритэ Мельникайте.
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Тюмень

В Тюмени в 53-й раз прошла велогонка памяти победы в Великой Отечественной войне. В этом году спортивное состязание было посвящено герою СССР Маритэ Мельникайте.

Гонка-критериум, в которой приняли участие спортсмены из Тюмени, Пышмы, Ишима, Увата и Кургана, проходила от Тюменского индустриального университета до Исторической площади и улицы Ямской. Всего в спортивном состязании приняли участие более 120 велосипедистов.

Кроме того, 26 мая в Тюмени пройдет большой велопарад. Старт спортивно-развлекательному мероприятию будет дан от здания правительства и завершится в парке Затюменском, где пройдут мастер-классы и различные показательные выступления, сообщает «Комсомольская правда».

#Новости#Велопарад#Спорт#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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