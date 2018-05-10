Ростехнадзор заподозрил коррупционную составляющую в работе Минстроя РФ

Программа, которую курирует Чернышов, успешно работает – жители высоток своевременно получают новую технику взамен старой. Однако Ростехнадзор считает, что производится лишь частичная замена лифтов. При этом ведомство не подкрепляет никакими доказательствами свои подозрения и признается, что не может нанять столько людей, чтобы проверить все кабины. По мнению экспертов, Ростехнадзору в программе лифтов заинтересован лично, так как сдают лифты ведомству за 20 тысяч рублей одна кабина. Если учесть, что за год происходит замена 16 тысяч кабин, то сумма вырастает до 320 миллионов рублей. Чернышов неоднократно пытался обратить внимание вышестоящих инстанций на то, что полномочия Ростехнадзора чрезмерно превышены, однако никто не услышал его.