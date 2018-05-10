Ростехнадзор заподозрил коррупционную составляющую в работе Минстроя РФ

Ростехнадзор подозревает председателя Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ Сергея Чернышова в коррупции и конфликте интересов. При этом ведомство закрыло глаза на позитивную динамику программ, курируемых Чернышовым.
По информации «Новых известий», Чернышов привлек внимание Ростехнадзора своим статусом президента саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (РЛО). Дело в том, что эту работу Чернышов совмещает с другой: он руководит комиссией, которая занимается вопросами лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ. Ростехнадзор усмотрел в этом совмещении должностей конфликт интересов, так как ассоциация производит продукцию, которая потом проходит согласование в Совете. Однако именно Чернышов обеспечивает положительную статистику, которая улучшается из года в год.
Близкий к Минстрою источник заявил, что Чернышов, курирующий саморегулируемую организацию, не может получать выгоду от совмещения должностей. Он не является бизнесменом, цель которого – производство продукции и получение прибыли. Чернышов – государственный служащий, который разрабатывает нормативную базу, планирует и контролирует правительственные программы.
Замена лифтов в ускоренном темпе – лишь одна из программ, инициированных Чернышовым. К 2008 году в России была произведена замена 2,2 тысячи старых советских лифтов на новые. К 2015 году в стране появилось около девяти тысяч новых лифтов, к 2016 году – 12,6 тысячи, к 2017 году – 16 тысяч. Сейчас программа замены лифтов действует в большинстве субъектов РФ, ее темпы выросли в 5,7 раза. На сегодняшний день в России действуют 440 тысяч лифтов. Планируется к 2022 году заменить 75 тысяч кабин.
Программа, которую курирует Чернышов, успешно работает – жители высоток своевременно получают новую технику взамен старой. Однако Ростехнадзор считает, что производится лишь частичная замена лифтов. При этом ведомство не подкрепляет никакими доказательствами свои подозрения и признается, что не может нанять столько людей, чтобы проверить все кабины. По мнению экспертов, Ростехнадзору в программе лифтов заинтересован лично, так как сдают лифты ведомству за 20 тысяч рублей одна кабина. Если учесть, что за год происходит замена 16 тысяч кабин, то сумма вырастает до 320 миллионов рублей. Чернышов неоднократно пытался обратить внимание вышестоящих инстанций на то, что полномочия Ростехнадзора чрезмерно превышены, однако никто не услышал его.
Собеседник издания подчеркнул, что Ростехнадзор, бездоказательно обвинивший чиновника в коррупции, может понести уголовную ответственность по статье о защите чести и достоинства. Ситуация усугубляется тем, что обвинения касаются не только одного структурного отделения Минстроя, но и всего ведомства.