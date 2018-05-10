Предварительной причиной пожара на заводе «ПолимерПласт» стало короткое замыкание

«Предварительно развитие пожара началось со второго этажа, а именно со встроенных зданий, после чего пламя распространилось на кровлю, где горел горючий подкровельный утеплитель. Комплекс остальных зданий не пострадал. Произведенный товар и оборудование были спасены. Пенопласт, который производился в данном цехе, по большему объему был эвакуирован персоналом. Пострадал пенопласт, который использовался для утепления кровли», – сообщил «Тюменскому времени» заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области.