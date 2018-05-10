Предварительной причиной пожара на заводе «ПолимерПласт» стало короткое замыкание

Возгорание произошло в цехе по производству пенопласта. Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС в 19:26, а через пять минут пожарные прибыли на место происшествия. В ликвидации пламени было задействовано 17 единиц техники и 40 человек личного состава. Огонь был потушен в 20:44.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание.
Проверку на соблюдение техники пожарной безопасности завод прошел в 2017 году. Также, Областной «Роспотребнадзор» заверил, что поводов для беспокойства нет, поскольку направление было в противоположную сторону от жилой зоны, сообщает «Тюменское время».
«Предварительно развитие пожара началось со второго этажа, а именно со встроенных зданий, после чего пламя распространилось на кровлю, где горел горючий подкровельный утеплитель. Комплекс остальных зданий не пострадал. Произведенный товар и оборудование были спасены. Пенопласт, который производился в данном цехе, по большему объему был эвакуирован персоналом. Пострадал пенопласт, который использовался для утепления кровли», – сообщил «Тюменскому времени» заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области.