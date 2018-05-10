Художница из Испании подаст в суд на тюменскую кофейню Garden из-за плагиата

«Кафе не согласовано использует картину моего авторства с внесением в нее дополнительных элементов, искажающих ее вид и смысл. Так же неизвестной мне девушкой были выполнены, по предварительным данным, 2 репродукции данной картины, которые используются в интерьере кафе. К компании мной была направлена официальная досудебная претензия, в ответ на которую я получила письмо. Кафе признало свою вину, но выполнять какие-либо условия и выплачивать что-либо в досудебном порядке отказались», - приводит издание слова иллюстратора.