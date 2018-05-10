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Художница из Испании подаст в суд на тюменскую кофейню Garden из-за плагиата

10 мая 2018, 20:01
Тюменская кофейня Garden Coffee получила обвинения в нарушении авторских прав от испанского иллюстратора Елены Фукс. Жительница Барселоны настаивает, что бизнесмены без ее согласия использовали ее картину "Aim" в рекламных целях, исказив при этом замысел работы. Художница также заявила, что в ближайшее время обратится в суд.

Как стало известно, спор между рестораторами и жительницей южной Европы разгорелся из-за портрета девушки со стрелой, пронзившей голову. По словам художницы, заведение видоизменило иллюстрацию - яблоко, входившее в композицию, было заменено на чашку, к тому же в правой части работы появилась надпись, отсутствовавшая в оригинале. При этом прав на использование творчества Елены Фукс в рекламных целях у кофейни не было - решение об использовании портрета сотрудники Garden Coffee приняли в одностороннем порядке.

Оригинал работы Е. Фукс

Художница вступила в переписку с предполагаемыми плагиатчиками около месяца назад, однако прийти к консенсусу не удалось. К тому же, как сообщает "Вслух.ру", администраторы instagram-аккаунта кофейни закрыли для Елены возможность оставлять комментарии.

«Кафе не согласовано использует картину моего авторства с внесением в нее дополнительных элементов, искажающих ее вид и смысл. Так же неизвестной мне девушкой были выполнены, по предварительным данным, 2 репродукции данной картины, которые используются в интерьере кафе. К компании мной была направлена официальная досудебная претензия, в ответ на которую я получила письмо. Кафе признало свою вину, но выполнять какие-либо условия и выплачивать что-либо в досудебном порядке отказались», - приводит издание слова иллюстратора.

По заверению интернет-портала, кофейня отказалась от комментариев по поводу конфликта. Сама же правообладатель готовится к обращению в суд с исковым заявлением.

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