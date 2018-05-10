Более 250 памятников Тюмени приводят в порядок после зимы

На данный момент монументы очищаются с помощью водного душа из водомета, при этом смывается пыль и осевшая грязь. На каждый из памятников уходит от 2 до 4 часов. Также при работе учитываются рекомендации авторов постаментов и производителей, чтобы в случае необходимости подобрать специальные чистящие средства.