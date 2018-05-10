Более 250 памятников Тюмени приводят в порядок после зимы

Между тем городские власти напомнили, что за тюменскими памятниками будут ухаживать и в летнее время.
На данный момент монументы очищаются с помощью водного душа из водомета, при этом смывается пыль и осевшая грязь. На каждый из памятников уходит от 2 до 4 часов. Также при работе учитываются рекомендации авторов постаментов и производителей, чтобы в случае необходимости подобрать специальные чистящие средства.
Одновременно в порядок приводят и стелы, надписи на стенах памяти и памятные знаки. Строители окрашивают названия монументов, а также проводят другие ремонтные работы на подобных объектах города, сообщает «Тюменская линия».