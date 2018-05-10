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Более 250 памятников Тюмени приводят в порядок после зимы

10 мая 2018, 12:46
В областной столице началась генеральная уборка памятников города. По сообщениям СМИ, после зимы в порядок приведут 172 мемориальные доски, 26 монументов и памятников, а также 59 памятных знаков.

Между тем городские власти напомнили, что за тюменскими памятниками будут ухаживать и в летнее время.

На данный момент монументы очищаются с помощью водного душа из водомета, при этом смывается пыль и осевшая грязь. На каждый из памятников уходит от 2 до 4 часов. Также при работе учитываются рекомендации авторов постаментов и производителей, чтобы в случае необходимости подобрать специальные чистящие средства.

Одновременно в порядок приводят и стелы, надписи на стенах памяти и памятные знаки. Строители окрашивают названия монументов, а также проводят другие ремонтные работы на подобных объектах города, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Памятники#Александр Мязин#Общество
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