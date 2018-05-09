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Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Башкирии

9 мая 2018, 09:03
В результате ДПТ в Башкирии пострадали девять человек, из которых шестеро – дети.
Сюжет
Дети

В Башкирии столкнулись пассажирская «Газель» и «Нива», в результате чего пострадали девять человек, из них шестеро – дети.

Как сообщает ТАСС, пострадавшие в основном получили незначительные повреждения, нахождение в медицинском стационаре потребовалось лишь троим: в состоянии средней тяжести госпитализированы двое детей и один взрослый.

Как стало известно, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения со стороны водителя «Нивы». В момент аварии «Газель» с пассажирами двигалась по главной дороге и имела право преимущественного проезда. Но водитель «Нивы» по неустановленным причинам не уступил дорогу.

По словам очевидцев, после столкновения один из автомобилей врезался в дерево, а второй - в жилой дом.

#Новости#Дети#Регионы#Алексей Колесов#В мире
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