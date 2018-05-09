Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Башкирии

Как стало известно, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения со стороны водителя «Нивы». В момент аварии «Газель» с пассажирами двигалась по главной дороге и имела право преимущественного проезда. Но водитель «Нивы» по неустановленным причинам не уступил дорогу.