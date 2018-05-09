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Роскомнадзор разблокировал более 3,5 млн IP-адресов Google

9 мая 2018, 14:03
Роскомнадзор снял блокировку с 3,7 млн IP-адресов Google, которые ранее были заблокированы с целью недопущения использования их мессенджером Telegram.

Как сообщает «Интерфакс», после того, как были установлены адреса, используемые Telegram, ведомство сняло ограничения с шести подсетей Google.

При этом сотрудники Роспотребнадзора продолжают отслеживать разблокированные подсети на предмет использования их заблокированным мессенджером.

Блокировка адресов Google вызвала многочисленные сбои в работе разного рода интернет-ресурсов, в адрес ведомства поступило около 50 тыс. заявлений о недоступности тех или иных ресурсов.

Важно отметить что, несмотря на решение суда, Telegram продолжает работать на территории России, хотя периодически в работе мессенджера наблюдаются перебои.

Напомним, что основанием для блокировки Telegram стало неисполнение требований ФСБ о передаче ключей для шифрования.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал о том, меры по блокировке Telegram, предпринятые Роскомнадзором, не привели к прекращению работы мессенджера, но осложнили жизнь законопослушным пользователям «легальных» сервисов.

#Новости#Роспотребнадзор#Телеграмм#Алексей Колесов#Общество
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