Молодые люди с ОВЗ продают символы Победы на дорогах Омска

В Омске на дорогах общего можно пользования встретить молодых людей, которые продают символы Победы. К каждому сувениру прикреплена записка, из которой покупатель узнает, что у ребят нарушено слуховое восприятие и занимаются торговлей они для того, чтобы выжить.
Корреспонденты издания «Город55» нашли этих молодых людей и взяли у них интервью. Учитывая особенности здоровья, диалог строился при помощи гаджетов и социальных сетей.
В процессе общения выяснилось, что ребята учатся в специализированной школе-интернате и в свободное время продают сувенирную продукцию собственного изготовления.
По их словам, идея такого бизнеса — не их изобретение. В частности, у ребят есть некий куратор, который зарабатывает подобным образом уже около 20 лет. С их слов можно понять, что половину выручки приходится отдавать куратору, чье имя ребята называть отказались.
В конце интервью журналисты поместили опрос, чтобы выяснить мнение читателей по теме публикации.