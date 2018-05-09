nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Молодые люди с ОВЗ продают символы Победы на дорогах Омска

9 мая 2018, 12:03
В Омске на дорогах общего пользования можно встретить молодых людей, которые продают символы Победы. К каждому сувениру прикреплена записка, из которой покупатель узнает, что у ребят нарушено слуховое восприятие, и занимаются торговлей они для того, чтобы выжить.
Сюжет
Регионы

В Омске на дорогах общего можно пользования встретить молодых людей, которые продают символы Победы. К каждому сувениру прикреплена записка, из которой покупатель узнает, что у ребят нарушено слуховое восприятие и занимаются торговлей они для того, чтобы выжить.

Корреспонденты издания «Город55» нашли этих молодых людей и взяли у них интервью. Учитывая особенности здоровья, диалог строился при помощи гаджетов и социальных сетей.

В процессе общения выяснилось, что ребята учатся в специализированной школе-интернате и в свободное время продают сувенирную продукцию собственного изготовления.

По их словам, идея такого бизнеса — не их изобретение. В частности, у ребят есть некий куратор, который зарабатывает подобным образом уже около 20 лет. С их слов можно понять, что половину выручки приходится отдавать куратору, чье имя ребята называть отказались.

В конце интервью журналисты поместили опрос, чтобы выяснить мнение читателей по теме публикации.

#Новости#Символы#День Победы#Инвалиды#Регионы#Алексей Колесов#В мире
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25