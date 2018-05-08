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Жителей «Пизанской башни» переселят в новый дом: строительство объекта закончат в конце 2018 года

8 мая 2018, 16:55
Жителей тюменской «Пизанской башни», расположенной на улице Домостроителей, 34, переселят в новый четырехподъездный дом на Лесобазе. Десятиэтажное здание планируют сдать к декабрю 2018 года.
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Тюмень

Жителей тюменской «Пизанской башни», расположенной на улице Домостроителей 34, переселят в новый четырехподъездный дом на Лесобазе. Десятиэтажное здание планируют сдать к декабрю 2018 года.

Планировка нового дома будет прежней, но с улучшениями по площади, также шире станут лестничные пролеты и лифтовые шахты. Жители «Пизанской башни» получат новые квартиры на тех же этажах, заявил генеральный директор компании «Завод ЖБИ-3» Владимир Соловьев.

В ближайшее время с владельцами накренившегося дома будут заключены договоры на новое жилье, а их старые квартиры перейдут в собственность застройщика.

Напомним, дом по улице Домостроителей дал крен еще в 2016 году, тогда сообщалось, что аварийное состояние здания наступит через полгода, однако жильцов с тех пор так и не расселили.

#Новости#Разрушение домов#ЖКХ#Тюмень#Недвижимость#Наиль Каримов#Общество
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