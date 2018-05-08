Жителей «Пизанской башни» переселят в новый дом: строительство объекта закончат в конце 2018 года

Жителей тюменской «Пизанской башни», расположенной на улице Домостроителей 34, переселят в новый четырехподъездный дом на Лесобазе. Десятиэтажное здание планируют сдать к декабрю 2018 года.
Планировка нового дома будет прежней, но с улучшениями по площади, также шире станут лестничные пролеты и лифтовые шахты. Жители «Пизанской башни» получат новые квартиры на тех же этажах, заявил генеральный директор компании «Завод ЖБИ-3» Владимир Соловьев.
В ближайшее время с владельцами накренившегося дома будут заключены договоры на новое жилье, а их старые квартиры перейдут в собственность застройщика.
Напомним, дом по улице Домостроителей дал крен еще в 2016 году, тогда сообщалось, что аварийное состояние здания наступит через полгода, однако жильцов с тех пор так и не расселили.