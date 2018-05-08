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В Тюмени ребенок попытался спасти котенка: понадобилась помощь МЧС

8 мая 2018, 20:37
Школьник из Тюмени взобрался на четырехметровую высоту на дерево, чтобы спасти котенка. Однако достать с ветки животное мальчику не удалось, но и спуститься обратно он не смог.

В Комсомольском сквере Тюмени прохожие заметили ребенка, который залез на дерево. На помощь были вызваны спасатели. Выяснилось, что мальчик оказался на дереве, чтобы помочь котенку, который не мог самостоятельно спуститься с высоты.

7 мая, около 14 часов дня, поступил сигнал о ЧП в дежурную часть регионального управления МЧС. Спасатели прибыли на место через несколько минут и с помощью специальной лестницы сняли с дерева ребенка вместе с котенком. Медицинская помощь школьнику не потребовалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Тюменской области корреспондентам «МегаТюмень».

#Новости#Ребенок#Спасение#МЧС#ГУ МЧС по Тюменской области#Дарья Сунгурова#Происшествия
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