В Тюмени ребенок попытался спасти котенка: понадобилась помощь МЧС

7 мая, около 14 часов дня, поступил сигнал о ЧП в дежурную часть регионального управления МЧС. Спасатели прибыли на место через несколько минут и с помощью специальной лестницы сняли с дерева ребенка вместе с котенком. Медицинская помощь школьнику не потребовалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Тюменской области корреспондентам «МегаТюмень».