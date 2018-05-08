В Тюмени из-за коммунальной аварии без воды остались жилые дома, детсады и школы

В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок, однако, по предварительным данным, вода вновь начнет поступать лишь в 11 утра 9 мая, пояснили в диспетчерской службе УК «Жилищный стандарт» и добавили, что водоснабжение сейчас отключено в школе № 67, в ряде домов по улице Судостроителей, в детских садах №№ 62 и 36, в домах №№ 12 и 55 по улице Рябиновой и в ряде жилых зданий, расположенных по улице Константина Заслонова.