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В Тюмени из-за коммунальной аварии без воды остались жилые дома, детсады и школы

8 мая 2018, 15:35
В Тюмени из-за коммунальной аварии в районе Лесобазы без воды остались порядка 120 жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.
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Тюмень

В Тюмени из-за коммунальной аварии в районе Лесобазы без воды остались порядка 120 жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.

В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок, однако, по предварительным данным, вода вновь начнет поступать лишь в 11 утра 9 мая, пояснили в диспетчерской службе УК «Жилищный стандарт» и добавили, что водоснабжение сейчас отключено в школе № 67, в ряде домов по улице Судостроителей, в детских садах №№ 62 и 36, в домах №№ 12 и 55 по улице Рябиновой и в ряде жилых зданий, расположенных по улице Константина Заслонова.

#Новости#Отключение воды#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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