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Тюменские врачи онкодиспансера обмениваются опытом УЗД с ведущими специалистами России и стран Европы

8 мая 2018, 20:08
В Красноярске состоялся восьмой съезд специалистов ультразвуковой диагностики Сибири. На мероприятии от тюменских медиков участие приняла Анастасия Щербакова, врач ультразвуковой диагностики ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».
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Тюмень

В Красноярске состоялся восьмой съезд специалистов ультразвуковой диагностики Сибири. На мероприятии от тюменских медиков участие приняла Анастасия Щербакова, врач ультразвуковой диагностики ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».

В течение трех дней врачи со всей России слушали в Красноярске лекции о новейших технологиях от ведущих специалистов нашей страны и Европы. На съезде обсуждали актуальные вопросы УЗД, а также были представлены новейшие возможности современных приборов для обследования внутренних органов. Большое внимание было уделено новым диагностическим моделям международного стандарта и возможностям эластографии. Благодаря последней онкологи могут предположить, какой характер имеет опухоль – злокачественный или доброкачественный.

«Очень приятно иметь возможность посещать подобные мероприятия, общаться с опытными специалистами страны, обмениваться накопленным опытом с коллегами и расширять свой профессиональный кругозор», — поделилась впечатлениями Анастасия Щербакова.

Также Анастасия Щербакова рассказала, что услуги по УЗД в тюменском онкологическом диспансере находятся на хорошем уровне. Например, недавно в маммологических центрах «Медицинского города» установили современные ультразвуковые сканеры, благодаря которым врачи могут выявлять даже самые маленькие новообразования, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области.

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