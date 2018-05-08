Тюменские врачи онкодиспансера обмениваются опытом УЗД с ведущими специалистами России и стран Европы

В течение трех дней врачи со всей России слушали в Красноярске лекции о новейших технологиях от ведущих специалистов нашей страны и Европы. На съезде обсуждали актуальные вопросы УЗД, а также были представлены новейшие возможности современных приборов для обследования внутренних органов. Большое внимание было уделено новым диагностическим моделям международного стандарта и возможностям эластографии. Благодаря последней онкологи могут предположить, какой характер имеет опухоль – злокачественный или доброкачественный.