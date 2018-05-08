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Тюменские скалолазы остались без медалей на этапе Кубка мира в Китае

8 мая 2018, 08:33
Китайский этап Кубка мира по скалолазанию оказался несчастливым для российских спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки, в состав сборной команды, представлявшей Россию, вошли пятеро тюменских спортсменов – Станислав Кокорин, Александр Шиков, Юлия Каплина, Мария Красавина и Дарья Кан.

Лучший результат среди тюменцев показал С. Кокорин, который финишировал с 6 результатом. Девушки выступили несколько хуже, лишь одной из спортсменок удалось попасть в 10 лучших, показав 9 время.

Более успешным для наших спортсменов стал старт на международном турнире в японской столице Токио. Тюменцам удалось собрать весь комплект наград: Станислав Кокорин занял первое место, Юлия Каплина и Мария Красавина показали второй и третий результат соответственно.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал об итогах российского этапа Кубка мира, на котором Юлия Каплина заняла 2 место.

#Новости#Кубок мира#Скалолазание#Китай#Алексей Колесов#Спорт
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