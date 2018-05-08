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Туман задержал десятки рейсов в аэропорту Рощино в Тюмени

8 мая 2018, 09:13
8 мая 2018 года погода внесла свои коррективы в работу аэропорта Рощино. Из-за тумана были задержаны вылеты 11 авиарейсов. Еще 12 рейсов прибывают с серьезной задержкой.

8 мая 2018 года погода внесла свои коррективы в работу аэропорта Рощино. Из-за тумана были задержаны вылеты 11 авиарейсов. Еще 12 рейсов прибывают с серьезной задержкой.

По словам работников аэропорта, рейсы задерживаются из-за низкой видимости, на взлетно-посадочной полосе она не превышает 300 метров.

Согласно онлайн-табло «Рощино», сейчас не могут вылететь по расписанию восемь авиарейсов в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — в Сургут. Задерживается девять рейсов из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Самолеты, летевшие в Тюмень, на данный момент вынуждены совершать посадку в Екатеринбурге, сообщает инфопортал URA.RU.

#Новости#Аэропорт Рощино#Александр Мязин#Общество
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