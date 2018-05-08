Туман задержал десятки рейсов в аэропорту Рощино в Тюмени

Согласно онлайн-табло «Рощино», сейчас не могут вылететь по расписанию восемь авиарейсов в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — в Сургут. Задерживается девять рейсов из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Самолеты, летевшие в Тюмень, на данный момент вынуждены совершать посадку в Екатеринбурге, сообщает инфопортал URA.RU.