Туман задержал десятки рейсов в аэропорту Рощино в Тюмени

8 мая 2018 года погода внесла свои коррективы в работу аэропорта Рощино. Из-за тумана были задержаны вылеты 11 авиарейсов. Еще 12 рейсов прибывают с серьезной задержкой.
По словам работников аэропорта, рейсы задерживаются из-за низкой видимости, на взлетно-посадочной полосе она не превышает 300 метров.
Согласно онлайн-табло «Рощино», сейчас не могут вылететь по расписанию восемь авиарейсов в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — в Сургут. Задерживается девять рейсов из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Самолеты, летевшие в Тюмень, на данный момент вынуждены совершать посадку в Екатеринбурге, сообщает инфопортал URA.RU.