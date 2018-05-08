Работница тюменского детсада рассказала подробности «принудительной сверхурочки»

После публикации материала о нарушении трудовых прав сотрудников детского сада Тюмени в редакцию NashGorod.ru поступили подробности от анонимного источника, приближенного к дошкольному учреждению. По словам инсайдера, зарплата, не смотря на переработанные часы, может остаться неизменной. При этом руководство сможет избежать штрафов за нарушение ТК РФ.
Тюменка сообщила, что, согласно майскому графику работы, их трудовые будни будут длиться с 7 утра до 7 вечера. Также она подчеркнула, что в связи с этим общее рабочее время за неделю будет равно 46 часам вместо прописанных в трудовом кодексе 36. Общее рабочее время за месяц будет достигать 184, из которых 40 часов – переработка.
Комментируя введенные в организации допсоглашения для работников, тюменка подчеркнула, что начальство пошло на этот шаг, чтобы избежать возможных штрафов из-за нарушения ст. 333 ТК РФ. Свои действия руководство оправдало, сославшись на приказ Департамента образования об отмене дежурных групп, который, по словам источника, никто из персонала не видел.
В соглашении, предлагаемом работникам, прописано, что сверхурочный труд будет оплачен, однако многие воспитатели сомневаются в этом. Источник также добавил, что отказаться от подписи персонал не решается из-за риска не только потерять часть зарплаты, но и вовсе остаться без рабочего места.
«Фразу "увольняйтесь, если не устраивает" мы слышим постоянно. В детских садах существует балльная система, т.е. выплачивают оклад, а также начисляют надбавку за заработанные баллы. Любое нарушение и невыполнение поручений руководства, и вы их теряете. Все боятся их лишиться, ведь оклад очень маленький: у воспитателя – 15000 рублей, у нянечек – 11000. Кажется, что переработка – это дополнительные деньги к зарплате, но по сути часов много, а баллов ставят меньше и в итоге сумма не меняется», – прокомментировала она.
Редакция связалась с директором детского сада, которая заверила, что никаких дополнительных соглашений на сверхурочную работу в организации нет и не вводилось. Комментарий Департамента образования ожидается.