Работница тюменского детсада рассказала подробности «принудительной сверхурочки»

«Фразу "увольняйтесь, если не устраивает" мы слышим постоянно. В детских садах существует балльная система, т.е. выплачивают оклад, а также начисляют надбавку за заработанные баллы. Любое нарушение и невыполнение поручений руководства, и вы их теряете. Все боятся их лишиться, ведь оклад очень маленький: у воспитателя – 15000 рублей, у нянечек – 11000. Кажется, что переработка – это дополнительные деньги к зарплате, но по сути часов много, а баллов ставят меньше и в итоге сумма не меняется», – прокомментировала она.