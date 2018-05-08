Программа капремонта домов в Тюмени выполнена наполовину

В Тюмени полным ходом идет реализация программы по капитальному ремонту домов. В настоящее время из 382 зданий реконструировано более половины.
Региональная программа капитального ремонта включает в себя более 3 тысяч многоквартирных домов и рассчитана на 30 лет, первый этап которой запланирован на три года вперед и должен завершиться до конца текущего года.
Подрядчики могут приступить к тому или иному виду работ только после того, как выиграют конкурс, заявил заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов и подчеркнул, что подобное свидетельствует о том, что работы проводятся на качественном уровне.
Также, по словам Павла Перевалова, на сроки завершения ремонта влияют и сами жители реконструированных домов, которые идут навстречу подрядчикам и не отказываются пускать их в квартиры для замены стояков водоснабжения и других коммуникаций, расположенных внутри квартир.