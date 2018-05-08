Проезд по улице Осипенко в Тюмени частично перекроют до середины августа

С 10 мая по 15 августа будет проводится капитальный ремонта автодороги по улице Осипенко. В связи с этим вводится ограничение для движения транспорта по автодороге от перекрестка улиц Осипенко — Свердлова до пересечения улицы Осипенко с Первомайской, передают «Аргументы и Факты в Тюмени».