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Проезд по улице Осипенко в Тюмени частично перекроют до середины августа

8 мая 2018, 19:05
В Тюмени будет частично перекрыт проезд по улице Осипенко. Это связано с проведением капитального ремонта городской автомобильной дороги.
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Тюмень

Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

С 10 мая по 15 августа будет проводится капитальный ремонта автодороги по улице Осипенко. В связи с этим вводится ограничение для движения транспорта по автодороге от перекрестка улиц Осипенко Свердлова до пересечения улицы Осипенко с Первомайской, передают «Аргументы и Факты в Тюмени».

На период ремонта дороги объезд будет организован по улицам Комсомольская, Свердлова и 25 лет Октября.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки дорожного движения, заранее планировать свои маршруты.

#Новости#Перекрытие дороги#Ремонт дорог#Тюмень#Дарья Сунгурова#Общество
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