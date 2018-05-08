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Президент РФ обозначил задачи для прорыва в научном и социально-экономическом развитии страны

8 мая 2018, 10:51
7 мая 2018 года президент РФ подписал указ о «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По сообщениям СМИ, он предполагает принятие мер для прорыва в научном и социально-экономическом развитии страны и борьбы с бедностью.

Напомним, что 7 мая 2012 года президент подписал так называемые «Майские указы». Они должны быть выполнены к 2020 году. Новые указы рассчитаны до 2024 года.

Президент России поручает правительству Дмитрия Медведева направить усилия на увеличение численности населения, повышение средней продолжительности жизни, а также создание комфортных условий для развития и жизни в РФ, снижение уровня бедности в два раза, обеспечение роста доходов граждан, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, сообщают «Новые Известия».

#Новости#Президент РФ#Александр Мязин#Политика
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