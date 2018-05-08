Пользователи «ВКонтакте» читают фронтовые письма в видеообращениях на своих страницах

Любой пользователь всемирной сети может записать видеоролик, в котором по желанию необходимо зачитать письма военных лет или стихи о войне и мире, а затем опубликовать его на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #мызамир. Лучшие из обращений 9 мая будут опубликованы на главной странице видеораздела «ВКонтакте» вместе с прямой трансляцией праздничного Парада.
Видеообращения на своих страничках в соцсети уже разместили многие знаменитые люди нашей страны, среди которых Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Петр Федоров, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Дмитрий Хрусталев, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Виктор Добронравов, Гарик Харламов.
В видеозаписях звезды зачитали тексты из фронтовых писем участников Великой Отечественной войны и отрывки из произведений про войну.
«Меня зовут Вася Вакуленко, поздравляю вас со светлым праздником 9 мая, хочу пожелать мирного неба над головой», — поделился на своей странице «ВКонтакте» российский музыкант Баста.
Известный исполнитель поучаствовал во флешмобе #мызамир. Василий прочитал письмо Зиновия Гердта от 18 марта 1943 года. В своем послании автор рассказывает о том, как был ранен под Харьковом.