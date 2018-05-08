Пользователи «ВКонтакте» читают фронтовые письма в видеообращениях на своих страницах

Любой пользователь всемирной сети может записать видеоролик, в котором по желанию необходимо зачитать письма военных лет или стихи о войне и мире, а затем опубликовать его на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #мызамир. Лучшие из обращений 9 мая будут опубликованы на главной странице видеораздела «ВКонтакте» вместе с прямой трансляцией праздничного Парада.