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Подозреваемый в двойном убийстве тюменец пытался скрыться на машине жертвы

8 мая 2018, 07:33
Следственным отделом по Калининскому АО города Тюмени завершено расследование двойного убийства, угона и кражи, в которых обвиняется один человек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, преступления были совершены в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года. Супружеская пара начала выяснять отношения, словесная ссора переросла в драку. Сообщается, что оба члена семьи перед этим употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчина взял нож и нанес жене многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

На этом подозреваемый не остановился. Очередной жертвой стала случайная свидетельница, которая находилась в этот момент в квартире. Ей оказалась подруга дочери первой жертвы, которой подозреваемый также нанес многочисленные ножевые ранения.

Затем мужчина собрал все ценные вещи, находящиеся в квартире, и попытался скрыться на машине убитой девушки. Но автомобиль с подозреваемым задержали сотрудники полиции.

#Новости#Убийство#Угон автомобиля#Алексей Колесов#Происшествия
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