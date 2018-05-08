Подозреваемый в двойном убийстве тюменец пытался скрыться на машине жертвы

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, преступления были совершены в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года. Супружеская пара начала выяснять отношения, словесная ссора переросла в драку. Сообщается, что оба члена семьи перед этим употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчина взял нож и нанес жене многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.