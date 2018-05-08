Патриотизм или пропаганда войны: как относятся тюменцы к детям в военной форме?

Идея наряжать детей на 9 мая в форму военнослужащих, получившая популярность в последние годы, все чаще становится поводом для споров. Как относятся тюменцы к «офицерам» дошкольного возраста и где горожане видят грань между любовью к Родине и милитаризмом, попытался выяснить портал NashGorod.ru.
Как показала недавняя дискуссия в одной из соцсетей, среди жителей областной столицы нет единого мнения по поводу малышей в форменной одежде. Вместе с тем большинство опрошенных редакцией жителей города высказываются против такой практики.
«Когда это вижу, меня передергивает. Пропаганда милитаризма и войны. Мы должны праздновать факт мира, а не одобрять войну и насилие. Это нарастающий шовинизм под воздействием федеральных каналов», — рассказал тюменец, представившийся Василием.
Некоторые жители города подчеркнули, что ношение формы детьми допустимо только в рамках театрализованных выступлений или концертов, при этом на костюмах не должно быть наград и знаков отличия.
«К военной форме я нейтрально отношусь, но вот к орденам на груди у детей отрицательно. Одно дело, когда на парад выходят ветераны ВОВ со сверкающими на груди медалями, которые они кровью и потом зарабатывали, а другое, когда выходят дети, как гирлянды обвешанные. Зачем? Пропаганда чего в этот момент идет? Духа патриотизма? Его нужно поддерживать действиями, а не этим фарсом», — объяснила тюменка Ирина.
Схожего мнения придерживается и Артур Ольховский, депутат Тюменской городской думы. По словам парламентария, ношение военной формы — это поступок, требующий глубокого осознания чести, и каждый частный случай нужно рассматривать отдельно. «Если я ребят из почетного караула прошу надеть форму, то я сначала провожу большую разъяснительную работу. Они понимают святость этой одежды, этого поступка», — объяснил он.
Однако другого мнения придерживается Андрей Добрынин, председатель Тюменского родительского комитета. В разговоре с редакцией NashGorod.ru он заявил, что дети в форме помогают сплотиться россиянам перед возможной будущей войной.
«У древних славян была традиция — перед началом войны княжича 3-5 лет сажали перед войском на лошадь. Тот вытаскивал оружие и своим действием воодушевлял солдат. Есть сакральный смысл, когда маленький ребенок пытается поднять автомат или спеть военную песню. Если уж ребенок может, то и мы, взрослые, в войне не оплошаем, ведь никакая война не бывает последней», — пояснил активист.
По мнению Андрея Добрынина, России надо готовиться к войне с Америкой. Редакции портала он сообщил, что и сам готов участвовать в боевых действиях.
Напомним, ранее депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал тюменцев одевать детей в форму дедов. В противном случае, полагает политик, их «затащит в свои колонны» ЛГБТ.