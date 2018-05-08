Патриотизм или пропаганда войны: как относятся тюменцы к детям в военной форме?

«К военной форме я нейтрально отношусь, но вот к орденам на груди у детей отрицательно. Одно дело, когда на парад выходят ветераны ВОВ со сверкающими на груди медалями, которые они кровью и потом зарабатывали, а другое, когда выходят дети, как гирлянды обвешанные. Зачем? Пропаганда чего в этот момент идет? Духа патриотизма? Его нужно поддерживать действиями, а не этим фарсом», — объяснила тюменка Ирина.