На улице 30 лет Победы в Тюмени иномарка влетела в дерево

Жители Тюмени сообщают, что на улице 30 лет Победы, 138 столкнулись Nissan X-train и Volkswagen Polo.
По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель немецкой иномарки. «Согласно рабочей версии, девушка, управлявшая Nissan'ом, выполняла поворот налево. Водитель Volkswagen'а попытался объехать внедорожник по встречной полосе, что и стало причиной столкновения. После удара машину предполагаемого виновника отбросило в дерево», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.
В полиции также сообщили об одном пострадавшем — это мужчина 1992 года рождения, сидевший за рулем Volkswagen'а, он получил травму челюсти.