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На улице 30 лет Победы в Тюмени иномарка влетела в дерево

8 мая 2018, 11:04
По сообщениям очевидцев, на улице 30 лет Победы, 138 в Тюмени столкнулись Nissan X-train и Volkswagen Polo.

Жители Тюмени сообщают, что на улице 30 лет Победы, 138 столкнулись Nissan X-train и Volkswagen Polo.

По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель немецкой иномарки. «Согласно рабочей версии, девушка, управлявшая Nissan'ом, выполняла поворот налево. Водитель Volkswagen'а попытался объехать внедорожник по встречной полосе, что и стало причиной столкновения. После удара машину предполагаемого виновника отбросило в дерево», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.

В полиции также сообщили об одном пострадавшем — это мужчина 1992 года рождения, сидевший за рулем Volkswagen'а, он получил травму челюсти.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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