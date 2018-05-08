«Иначе их затащат в радужные колонны»: Игорь Ракша призвал тюменцев одевать детей в форму дедов

В разговоре с редакцией портала NashGorod.ru парламентарий заявил, что в современной России вопросам патриотизма уделяется недостаточно внимания – Игорь Ракша считает, что уроки в школах и компьютерные игры не «завлекают» юных тюменцев должным образом.
«Одевать детей в форму – это не показушничество, это продолжение традиции памяти наших дедов. Когда подростки проникаются этим нарядом или смотром строя и песни в школе – это все очень серьезно влияет на идеологическое воспитание ребенка. В противном случае, кто-нибудь додумается одеть детей в радужные панамки, дать им радужные шарики и в свои колонны затащить. Пусть лучше дети растут патриотами», – пояснил депутат.
По его мнению, яркие краски атрибутики ЛГБТ-движения созданы для привлечения внимания и формирования позитивного образа гомосексуальности.
«Мы должны понимать, что наступает время, когда героический подвиг наших дедов забывается. Чтобы этого не происходило, я считаю, детей надо не только одевать в форму и ордена предков, но и активно вовлекать их в формирование патриотического образа», – сказал Игорь Ракша.
Парламентарий также заявил, что отсутствие подобного воспитания и гордости к памяти дедов может привести к событиям, произошедшим «в некоторых соседних республиках».