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«Иначе их затащат в радужные колонны»: Игорь Ракша призвал тюменцев одевать детей в форму дедов

8 мая 2018, 11:33
В преддверии Дня Победы депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал тюменцев уделить больше внимания патриотическому воспитанию детей. В противном случае, полагает политик, их «затащит в свои колонны» ЛГБТ.
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Тюмень

В разговоре с редакцией портала NashGorod.ru парламентарий заявил, что в современной России вопросам патриотизма уделяется недостаточно внимания – Игорь Ракша считает, что уроки в школах и компьютерные игры не «завлекают» юных тюменцев должным образом.

«Одевать детей в форму – это не показушничество, это продолжение традиции памяти наших дедов. Когда подростки проникаются этим нарядом или смотром строя и песни в школе – это все очень серьезно влияет на идеологическое воспитание ребенка. В противном случае, кто-нибудь додумается одеть детей в радужные панамки, дать им радужные шарики и в свои колонны затащить. Пусть лучше дети растут патриотами», пояснил депутат.

По его мнению, яркие краски атрибутики ЛГБТ-движения созданы для привлечения внимания и формирования позитивного образа гомосексуальности.

«Мы должны понимать, что наступает время, когда героический подвиг наших дедов забывается. Чтобы этого не происходило, я считаю, детей надо не только одевать в форму и ордена предков, но и активно вовлекать их в формирование патриотического образа», сказал Игорь Ракша.

Парламентарий также заявил, что отсутствие подобного воспитания и гордости к памяти дедов может привести к событиям, произошедшим «в некоторых соседних республиках».

#Новости#День Победы#Игорь Ракша#Тюмень#Александр Васильев#Общество
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