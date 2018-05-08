«Иначе их затащат в радужные колонны»: Игорь Ракша призвал тюменцев одевать детей в форму дедов

«Одевать детей в форму – это не показушничество, это продолжение традиции памяти наших дедов. Когда подростки проникаются этим нарядом или смотром строя и песни в школе – это все очень серьезно влияет на идеологическое воспитание ребенка. В противном случае, кто-нибудь додумается одеть детей в радужные панамки, дать им радужные шарики и в свои колонны затащить. Пусть лучше дети растут патриотами», – пояснил депутат.