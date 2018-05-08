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Детские лор-врачи ОКБ № 2 осваивают новые хирургические технологии

8 мая 2018, 16:25
Ведущие отохирурги Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели для специалистов оториноларингологии детского стационара Областной клинической больницы № 2 мастер-класс по микрохирургии уха.
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Тюмень

Ведущие отохирурги Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели для специалистов оториноларингологии детского стационара Областной клинической больницы № 2 мастер-класс по микрохирургии уха.

Особенность выполнения высокотехнологичных вмешательств заключается в использовании систем хирургической навигации и средств визуализации, которые делают процесс операции более надежным и простым.

Кроме того, современные возможности медицины позволяют не только излечить патологию, но и восстановить анатомические структуры уха. Использование навигационного оборудования особенно актуально при лечении сложных случаев у детей, заявила заведующая оториноларингологическим отделением службы оказания медицинской помощи детям ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» Надежда Кузнецова.

Это уже не первый обучающий мастер-класс в Областной клинической больнице № 2, в дальнейшем эта традиция будет также продолжена, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.

#Новости#Тюмень#ОКБ №2#Здравоохранение#Наиль Каримов#Общество
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