Детские лор-врачи ОКБ № 2 осваивают новые хирургические технологии

Кроме того, современные возможности медицины позволяют не только излечить патологию, но и восстановить анатомические структуры уха. Использование навигационного оборудования особенно актуально при лечении сложных случаев у детей, заявила заведующая оториноларингологическим отделением службы оказания медицинской помощи детям ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» Надежда Кузнецова.