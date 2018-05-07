Жильцов дома по улице Судоремонтной срочно эвакуировали из-за затопления квартир

Важно отметить, что подрядчик признал вину в нарушении технологического процесса, связанного с проведением ремонта, и готов оплатить жильцам причиненный ущерб. При этом пострадавшие сами выберут форму компенсации: денежная выплата или ремонт за счет виновной стороны.