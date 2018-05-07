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Жильцов дома по улице Судоремонтной срочно эвакуировали из-за затопления квартир

7 мая 2018, 08:03
Вода затопила четыре квартиры в жилом доме №11 по улице Судоремонтной в Тюмени.

Как сообщает «Наша газета», в настоящее время жители пострадавших квартир эвакуированы, в частности, некоторым из них в качестве временного жилища предложили поселиться в гостинице «Колос».

Основной причиной затопления называют аварию отопительной системы. При этом у дома разобрана часть крыши для проведения ремонтных работ.

Важно отметить, что подрядчик признал вину в нарушении технологического процесса, связанного с проведением ремонта, и готов оплатить жильцам причиненный ущерб. При этом пострадавшие сами выберут форму компенсации: денежная выплата или ремонт за счет виновной стороны.

В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, дом охраняют сотрудники полиции.

#Новости#Судоремонтная улица#Жилой дом#Эвакуация#Алексей Колесов#Общество
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