Жильцов дома по улице Судоремонтной срочно эвакуировали из-за затопления квартир

Как сообщает «Наша газета», в настоящее время жители пострадавших квартир эвакуированы, в частности, некоторым из них в качестве временного жилища предложили поселиться в гостинице «Колос».
Основной причиной затопления называют аварию отопительной системы. При этом у дома разобрана часть крыши для проведения ремонтных работ.
Важно отметить, что подрядчик признал вину в нарушении технологического процесса, связанного с проведением ремонта, и готов оплатить жильцам причиненный ущерб. При этом пострадавшие сами выберут форму компенсации: денежная выплата или ремонт за счет виновной стороны.
В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, дом охраняют сотрудники полиции.