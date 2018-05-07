Женщина оформила микрозайм на соседа в селе Прохорово Тюменской области

В марте 2018 года пенсионеру пришло сообщение с требованием вернуть образовавшуюся задолженность с процентами и штрафами в размере 12 000 рублей. Он созвонился с оператором организации и выяснил, что в анкете на займ указан логин электронной почты, который совпадал с именем и фамилией его соседки. Пенсионер обратился в полицию. Стражи правопорядка без труда выявили злоумышленницу и возбудили уголовное дело. На допросе женщина полностью признала свою вину.