Женщина оформила микрозайм на соседа в селе Прохорово Тюменской области

В начале мая 2018 года прокуратура Армизонского района направила в суд уголовное дело в отношении 23-летней жительницы села Прохорово. Женщина обвиняется в мошенничестве по ч. 1 ст. 159.1 УК.
По версии следствия, в сентябре 2017 года замужняя безработная женщина обнаружила поручение на доставку пенсии. В нем были указаны паспортные данные ее соседа. Злоумышленница вначале хотела вернуть утерянное поручение, но передумала. Женщина попыталась использовать полученные данные для оформления микрозайма.
Через два месяца девушка заполнила анкету на сайте одной из микрофинансовых организаций, указав свой номер телефона и банковской карты. Вскоре она заполучила 4 000 рублей микрозайма, которые потратила.
В марте 2018 года пенсионеру пришло сообщение с требованием вернуть образовавшуюся задолженность с процентами и штрафами в размере 12 000 рублей. Он созвонился с оператором организации и выяснил, что в анкете на займ указан логин электронной почты, который совпадал с именем и фамилией его соседки. Пенсионер обратился в полицию. Стражи правопорядка без труда выявили злоумышленницу и возбудили уголовное дело. На допросе женщина полностью признала свою вину.
На данный момент материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу. Женщине грозит крупный штраф или до 2 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.