Владимир Путин стал в четвертый раз президентом

Церемония началась с торжественного шествия знаменосцев, которые внесли государственный флаг и штандарт. В залах присутствовало около пяти тысяч человек — члены правительства, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и многие другие.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес текст присяги Владимир Путин.
После этого он сказал, что сейчас России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед, и отметил необходимость прорывов во всех сферах жизни.
Одним из новшеств стало то, что на официальную церемонию президент приехал на российском лимузине под названием «Кортеж», сообщает телевизионная сеть RT».
Стоит отметить, что это четвертый срок Путина на посту президента России, впервые он возглавил страну в 2000 году.