Велодорожки оказались для администрации Тюмени в 9 раз важнее малоимущих семей

Администрация города Тюмени готова потратить более 90 млн рублей на строительство велосипедных дорожек вдоль улицы Широтной - соответствующий тендер появился в минувшем месяце на портале госзакупок. При этом на жилье для малоимущих семей муниципалитет выделил лишь 10,4 млн рублей.
Судя по конкурсной документации, муниципальные власти решили обеспечить комфорт велосипедистам на участке главной улицы Восточного округа от перекрестка с Мельникайте до пересечения с Монтажников. Общая протяженность дорожки составит порядка 3,3 километра. Строительство пройдет в два этапа.
Первый пусковой комплекс обойдется налогоплательщикам в сумму до 32 миллионов рублей, причем большая часть этих средств пойдет на покупку фонарей, скамеек и урн, а также на установку дорожных знаков. В ходе второй очереди работ (от Пермякова до Монтажников) будет потрачено вдвое больше денег - до 59 миллионов. Итоги аукциона и конечные затраты будут известны после 14 мая.
Стоит отметить, что увлеченность тюменской администрации велодорожками неоднократно подвергалась критике со стороны горожан. Многие жители областного центра называли сомнительной идею вкладывать серьезные средства в инфраструктуру для сезонного транспорта в городе, где продолжительность климатической зимы достигает 5-6 месяцев.
Добавим также, что решение о строительстве дорогостоящих велодорожек принято в условиях нехватки жилья для незащищенных категорий населения - в муниципальной очереди на получение жилья числится более 1800 нуждающихся в крыше над головой. При этом лишь 26 семей в 2018 году смогут получить от городских властей ключи от квартир.