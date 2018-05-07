Велодорожки оказались для администрации Тюмени в 9 раз важнее малоимущих семей

Первый пусковой комплекс обойдется налогоплательщикам в сумму до 32 миллионов рублей, причем большая часть этих средств пойдет на покупку фонарей, скамеек и урн, а также на установку дорожных знаков. В ходе второй очереди работ (от Пермякова до Монтажников) будет потрачено вдвое больше денег - до 59 миллионов. Итоги аукциона и конечные затраты будут известны после 14 мая.