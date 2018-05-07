В Тюмени ведется набор волонтеров для проведения реставрационных работ

По словам соучредителя проекта «Том Сойер Фест» Маргариты Обращенко, в настоящее время к проекту подключились 20 человек, но прием желающих на этом не ограничится.
В качестве первого объекта для реставрации организаторы проекта выбрали дом № 24 по улице Пароходной. Волонтерам предстоит восстановить первоначальный облик здания и дать рекомендации хозяину по содержанию дома и сохранению исторического фасада.
Реставрационные работы организаторы проекта планируют начать с середины июня. В настоящее время идет поиск спонсоров и набор волонтеров. Помимо личного участия в проведении восстановительных работ можно пожертвовать строительные материалы или оказать финансовую поддержку проекту, сообщает «Тюменская линия».