В Тюмени дерево рухнуло на забор детского сада № 121

На площадке тюменского детского сада № 121 упало дерево. Как сообщает портал «МегаТюмень», ни дети, ни взрослые не пострадали. Правда, дерево повредило забор. Кроме того, упавший ствол мешает пешеходам идти по тротуару. Фотографии с упавшим деревом в социальную сеть выложил один из местных жителей, который в посте оставил комментарий: «Не пройти, и дети из садика убегут».