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В Тюмени дерево рухнуло на забор детского сада № 121

7 мая 2018, 11:49
На территории детского сада в Тюмени упало дерево, повредив часть сетки забора. Фотографии с места происшествия в соцсеть выложил один из жителей города.
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Тюмень

На площадке тюменского детского сада № 121 упало дерево. Как сообщает портал «МегаТюмень», ни дети, ни взрослые не пострадали. Правда, дерево повредило забор. Кроме того, упавший ствол мешает пешеходам идти по тротуару. Фотографии с упавшим деревом в социальную сеть выложил один из местных жителей, который в посте оставил комментарий: «Не пройти, и дети из садика убегут».

Произошедшее вызвало бурное обсуждение у интернет-пользователей.

«Странно, что заведующая до сих пор не приняла мер (там есть кому спилить), а то можно дождаться очередного ЧП», – пишет Ирина Ш.

«Пусть готовятся к суровым реалиям. Крепче будут», – добавляет Владимир Д.

#Новости#Детский сад#Тюмень#Виктория Макарова#Город
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