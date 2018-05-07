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Тюменцы раскритиковали видео танцев на мосту Влюбленных

7 мая 2018, 15:31
Тюменцы неоднозначно оценили видео, на котором три девушки танцуют дэнсхолл под песню Blaiz Fayah на мосту Влюбленных.

Тюменцы неоднозначно оценили видео, на котором три девушки танцуют дэнсхолл под песню Blaiz Fayah на мосту Влюбленных.

Видео быстро набрало популярность после публикации в Сети, и несмотря на то, что танец исполнили девушки, профессионально занимающиеся в специализированной студии и считающие, что в их танце нет ничего откровенного, ролик все же раскритиковали.

Пользователи Сети сочли танец излишне сексуальным, так как артистки активно двигали бедрами. При том что непосредственные очевидцы реагировали на него весьма спокойно.

При этом сами девушки, не ожидавшие такой популярности, в настоящее время ведут переговоры с пабликами в соцсетях, танцовщицы просят администраторов групп, чтобы те удалили выложенное без разрешения видео.

#Новости#Танец#Мост Влюбленных#Наиль Каримов#Общество
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