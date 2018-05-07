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Пьяная женщина на Toyota съехала в кювет в селе Бердюжье Тюменской области

7 мая 2018, 10:48
5 мая 2018 года в селе Бердюжье легковой автомобиль Toyota Corona съехал в кювет. По словам очевидцев, за рулем машины находилась женщина, которая была пьяна.

5 мая 2018 года в селе Бердюжье легковой автомобиль Toyota Corona съехал в кювет. По словам очевидцев, за рулем машины находилась женщина, которая была пьяна.

В областном ГИБДД пояснили, что ДТП произошло около 04:00 на улице Пушкина, 22. Стражи правопорядка зафиксировали у 30-летней женщины с помощью алкотестера 0,61 мг/л выдыхаемого воздуха. По словам сотрудников ГИБДД, в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Они получили сотрясения головного мозга, сообщает ng72.ru.

Напомним, что автоинспекторы Тюменской области отмечают возросшее количество ДТП с участием мотоциклистов и нетрезвых водителей. Так, 2 мая 2018 года на дорогах области произошло несколько ДТП с участием мотоциклов. Большинство водителей двухколесного транспорта были без прав, у нескольких водителей отсутствовал шлем, что поспособствовало серьезным травмам после ДТП. Один человек погиб.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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