Пьяная женщина на Toyota съехала в кювет в селе Бердюжье Тюменской области

5 мая 2018 года в селе Бердюжье легковой автомобиль Toyota Corona съехал в кювет. По словам очевидцев, за рулем машины находилась женщина, которая была пьяна.
В областном ГИБДД пояснили, что ДТП произошло около 04:00 на улице Пушкина, 22. Стражи правопорядка зафиксировали у 30-летней женщины с помощью алкотестера 0,61 мг/л выдыхаемого воздуха. По словам сотрудников ГИБДД, в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Они получили сотрясения головного мозга, сообщает ng72.ru.
Напомним, что автоинспекторы Тюменской области отмечают возросшее количество ДТП с участием мотоциклистов и нетрезвых водителей. Так, 2 мая 2018 года на дорогах области произошло несколько ДТП с участием мотоциклов. Большинство водителей двухколесного транспорта были без прав, у нескольких водителей отсутствовал шлем, что поспособствовало серьезным травмам после ДТП. Один человек погиб.