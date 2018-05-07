Пьяная женщина на Toyota съехала в кювет в селе Бердюжье Тюменской области

Напомним, что автоинспекторы Тюменской области отмечают возросшее количество ДТП с участием мотоциклистов и нетрезвых водителей. Так, 2 мая 2018 года на дорогах области произошло несколько ДТП с участием мотоциклов. Большинство водителей двухколесного транспорта были без прав, у нескольких водителей отсутствовал шлем, что поспособствовало серьезным травмам после ДТП. Один человек погиб.