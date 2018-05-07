Продавец торговой точки в Рощино обвиняется в присвоении 30 700 рублей

Из материалов дела следует, что в середине апреля в полицию поступило заявление о краже в сумме 30 700 рублей, в которой подозревалась продавщица одного из торговых павильонов в аэропорту «Рощино». Она присвоила выручку за реализацию нескольких банок с икрой.