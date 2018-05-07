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Продавец торговой точки в Рощино обвиняется в присвоении 30 700 рублей

7 мая 2018, 16:31
В начале мая 2018 года следователи линейного отдела МВД РФ направили в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества).

Из материалов дела следует, что в середине апреля в полицию поступило заявление о краже в сумме 30 700 рублей, в которой подозревалась продавщица одного из торговых павильонов в аэропорту «Рощино». Она присвоила выручку за реализацию нескольких банок с икрой.

Сотрудники полиции установили, задержали и доставили женщину в линейный отдел.

В ходе проверки было установлено, что 5 апреля, находясь на рабочем месте, продавщица реализовала две банки икры общей массой 550 грамм. Полученные денежные средства она присвоила себе.

Следователи выяснили, что женщина работала в торговой точке около месяца, а деньги присвоила с целью погашения своих долгов. В настоящее время материалы дела переданы в Калининский районный суд Тюмени, сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

#Новости#Присвоение денег#Александр Мязин#Происшествия
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