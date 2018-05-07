Президент РФ внес в Госдуму инициативу на согласование Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

Эта информация появилась на официальном сайте Кремля.
Пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации, на котором будет рассматриваться кандидатура нового премьер-министра РФ, запланировано на 8 мая, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
В соответствии с Конституцией РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации.
Дмитрию Медведеву 52 года. Последние 6 лет он возглавлял правительство РФ. До этого 4 года был президентом РФ.
7 мая правительство сложило свои полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Согласно Конституции РФ, не позднее 2-х недель с даты отставки глава государства должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабинета министров. Нижняя палата парламента по закону должна рассмотреть кандидатуру на пост главы правительства в течение недели.
Представляет кандидатуру премьера сам президент РФ или его полномочный представитель в Государственной думе. На пленарном заседании Госдумы кандидат на должность премьер-министра представляет программу деятельности будущего правительства РФ, отвечает на вопросы депутатов. После этого представители фракций голосуют за выдвинутую кандидатуру или против нее. Согласие парламентариев на назначение премьера считается данным, если за него проголосовало большинство депутатов.
Далее вновь утвержденный на пост глава кабинета министров вносит на рассмотрение президентом РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, передает