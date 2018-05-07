Президент РФ внес в Госдуму инициативу на согласование Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

Представляет кандидатуру премьера сам президент РФ или его полномочный представитель в Государственной думе. На пленарном заседании Госдумы кандидат на должность премьер-министра представляет программу деятельности будущего правительства РФ, отвечает на вопросы депутатов. После этого представители фракций голосуют за выдвинутую кандидатуру или против нее. Согласие парламентариев на назначение премьера считается данным, если за него проголосовало большинство депутатов.