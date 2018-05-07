МВД не примет на службу слишком полных или низкорослых граждан

В соответствии с новыми требованиями, поступить на службу в МВД не смогут граждане, у которых диагностированы туберкулез, раковая опухоль или запущенные формы венерических заболеваний. Также откажут в трудоустройстве кандидатам, которые страдают хроническими заболеваниями ЖКТ.
Особое внимание уделяется и внешнему виду кандидатов. В частности, ожирение 3 и 4 степени, отсутствие 10 зубов на одной челюсти, рост ниже 150 см и вес менее 45 килограммов станут причиной отказа в приеме на государственную службу.
Немаловажным является и состояние психического здоровья. Кандидаты, страдающие шизофренией или принимающие психотропные препараты, не смогут получить медицинский допуск к работе в МВД. Также причиной недопуска может стать нарушение половой идентификации или низкий уровень интеллекта.
Не смогут пройти медицинскую комиссию граждане, у которых наблюдается сильное заикание, нарушение зрительной или слуховой функции вследствие анатомических дефектов. Шрамы, рубцы или другие индивидуальные особенности, которые смогут помешать ношению формы, также могут стать причиной отказа потенциальным сотрудникам полиции, сообщают «Новые известия».