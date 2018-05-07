МВД не примет на службу слишком полных или низкорослых граждан

Министерство внутренних дел внесло изменения в требования, которые предъявляются кандидату на замещение вакантных должностей в полиции. Сейчас в органы не примут кандидатов, имеющих проблемы с лишним весом, страдающих определенными хроническими заболеваниями или тех, чей рост не соответствует критериям отбора.