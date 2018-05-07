Музыкальный конфликт: тюменский барабанщик не дает покоя 240 соседям

Одна из соседок пояснила, что в ее кухне звуки барабана слышно, как на концерте. Шкафы и банки в них начинают вибрировать, они тоже издают «свою музыку». По словам жильцов, концерты начинаются с 13:00 и продолжаются до 15:00. Иногда шум затягивается до позднего вечера.