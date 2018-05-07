Музыкальный конфликт: тюменский барабанщик не дает покоя 240 соседям

Горожане с улицы Энергостроителей, 101 в Тюмени написали девять жалоб на соседа-барабанщика. Ребенок, проживающий на седьмом этаже здания постоянно «устраивает концерты», которые приходится слушать жителям двух подъездов дома (примерно 240 человек).
Одна из соседок пояснила, что в ее кухне звуки барабана слышно, как на концерте. Шкафы и банки в них начинают вибрировать, они тоже издают «свою музыку». По словам жильцов, концерты начинаются с 13:00 и продолжаются до 15:00. Иногда шум затягивается до позднего вечера.
О проблеме шумного соседа в доме знают в отделе полиции № 1 УМВД РФ по городу Тюмени. Участковые неоднократно общались с родителями барабанщика, но они поддерживают увлечения сына и защищают его.
Стоит отметить, что штраф за нарушение тишины для физлиц составляет от 1 000 до 2 000 рублей, однако действует он после 23:00. Каждый день на пульт МВД города поступает до 80 подобных обращений, сообщает «Вслух.ру».