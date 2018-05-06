Возле детсада в Тюмени обнаружили труп мужчины

В Тюмени возле одного из детских садов по улице Ставропольской обнаружили труп неизвестного.
«Лежит полеживает под дождем разложившийся, а мимо дети из садика с родителями идут», — написала в Сети тюменка по имени Юлия.
Позднее стало известно, что тело принадлежало мужчине 1979 года рождения, труп был обнаружен в коллекторе, пояснили в Следственном Комитете России по Тюменской области и добавили, что при первоначальном осмотре тела признаков криминальной смерти не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.