Возле детсада в Тюмени обнаружили труп мужчины

Позднее стало известно, что тело принадлежало мужчине 1979 года рождения, труп был обнаружен в коллекторе, пояснили в Следственном Комитете России по Тюменской области и добавили, что при первоначальном осмотре тела признаков криминальной смерти не обнаружено.