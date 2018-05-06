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В Тюмени поддержат молодежные проекты

6 мая 2018, 10:35
В Тюмени подвели итоги конкурса ресурсов от мультицентра «Моя территория». Победители получат поддержку в виде бесплатного обучения и освещения в СМИ и соцсетях.
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Тюмень

В Тюмени подвели итоги конкурса ресурсов от мультицентра «Моя территория». Победители получат поддержку в виде бесплатного обучения и освещения в СМИ и соцсетях.

Бесплатное обучение event-менеджменту, оборудование для события и освещение в СМИ и соцсетях по итогам конкурса Кубок Сибири по контактному футболу получат фестиваль «Точка сборки» и серия мастер-классов и фотосессия «Инклюзивный портрет жестового языка».

В настоящее время в областном центре начался прием заявок на вторую волну конкурса ресурсов, который продлится до 23 мая. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tmn-id.ru.

#Новости#Конкурс#Молодежные проекты#Моя территория#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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