Тюменские футболисты сыграют с московским «Спартаком-2»

В воскресенье, 6 мая, футбольный клуб «Тюмень» примет участие в заключительной игре в розыгрыше первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Команда сыграет с московским «Спартаком-2».
«Тюмень» и «Спартак-2» уже провели два матча в этом сезоне, однако обе игры завершились в пользу столичной дружины. Так, 22 октября 2017 года москвичи обыграли тюменских футболистов со счетом 3:1.
Последний победный матч «Спартака-2» на выезде состоялся 9 сентября прошлого года, тюменцы же не могут выиграть в гостях на протяжении 10 встреч, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Тюмень».