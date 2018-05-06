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Тюменские футболисты сыграют с московским «Спартаком-2»

6 мая 2018, 14:36
В воскресенье, 6 мая, футбольный клуб «Тюмень» примет участие в заключительной игре в розыгрыше первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Команда сыграет с московским «Спартаком-2».

В воскресенье, 6 мая, футбольный клуб «Тюмень» примет участие в заключительной игре в розыгрыше первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Команда сыграет с московским «Спартаком-2».

«Тюмень» и «Спартак-2» уже провели два матча в этом сезоне, однако обе игры завершились в пользу столичной дружины. Так, 22 октября 2017 года москвичи обыграли тюменских футболистов со счетом 3:1.

Последний победный матч «Спартака-2» на выезде состоялся 9 сентября прошлого года, тюменцы же не могут выиграть в гостях на протяжении 10 встреч, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Тюмень».

#Новости#Спорт#Футбол#Наиль Каримов
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