Тюменские автоинспекторы разыскивают участников двух «велосипедных» ДТП

Как сообщает госавтоинспекция, первый инцидент произошел у дома №25 по улице Судоремонтной. По предварительным данным, подросток совершил типовое для велосипедистов нарушение ПДД — не стал спешиваться перед «зеброй» и выехал на проезжую часть, где в тот момент проезжал автомобиль Kia Sportage. Юноша получил незначительную травму — ссадину ноги. Женщина, управлявшая иномаркой, оставила место ДТП.