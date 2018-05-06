Тюменские автоинспекторы разыскивают участников двух «велосипедных» ДТП

Как сообщает госавтоинспекция, первый инцидент произошел у дома №25 по улице Судоремонтной. По предварительным данным, подросток совершил типовое для велосипедистов нарушение ПДД — не стал спешиваться перед «зеброй» и выехал на проезжую часть, где в тот момент проезжал автомобиль Kia Sportage. Юноша получил незначительную травму — ссадину ноги. Женщина, управлявшая иномаркой, оставила место ДТП.
Второе происшествие случилось во дворе дома №58 по улице Пермякова — неустановленный велосипедист наехал на 72-летнюю пенсионерку. Женщина получила ушиб плеча. Предполагаемый виновник ДТП скрылся.
В настоящее время полиция ведет розыск участников обоих инцидентов. Всех, кто располагает какой-либо информацией, инспекторы просят позвонить в уполномоченное подразделение ДПС по номерам (3452) 291-499, (3452) 291-488, либо обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 794-610, 794-652.