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Тюменские автоинспекторы разыскивают участников двух «велосипедных» ДТП

6 мая 2018, 16:23
Два ДТП с участием велосипедистов произошло в Тюмени накануне, 5 мая. В районе Мыса 15-летний школьник выехал на пешеходный переход и угодил под колеса легковушки. В тот же день на улице Пермякова другой обладатель двухколесного транспорта сбил пожилую женщину.

Как сообщает госавтоинспекция, первый инцидент произошел у дома №25 по улице Судоремонтной. По предварительным данным, подросток совершил типовое для велосипедистов нарушение ПДД — не стал спешиваться перед «зеброй» и выехал на проезжую часть, где в тот момент проезжал автомобиль Kia Sportage. Юноша получил незначительную травму — ссадину ноги. Женщина, управлявшая иномаркой, оставила место ДТП.

Второе происшествие случилось во дворе дома №58 по улице Пермякова — неустановленный велосипедист наехал на 72-летнюю пенсионерку. Женщина получила ушиб плеча. Предполагаемый виновник ДТП скрылся.

В настоящее время полиция ведет розыск участников обоих инцидентов. Всех, кто располагает какой-либо информацией, инспекторы просят позвонить в уполномоченное подразделение ДПС по номерам (3452) 291-499, (3452) 291-488, либо обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 794-610, 794-652.

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