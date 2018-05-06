На празднование Дня Победы в Москве потратят более 600 млн рублей

Расходы из бюджета на празднование Дня Победы в Москве составят порядка 615 миллионов рублей, большая часть средств (400 миллионов рублей) по традиции будет выделена на разгон облаков.
Праздничное оформление Москвы ко Дню Победы обойдется налогоплательщикам в 107 миллионов рублей, мероприятия в столичных парках — в 45 миллионов рублей.
На организацию концерта на Поклонной горе планируют потратить 13 миллионов рублей, примерно такая же сумма пойдет на организацию праздничных концертных мероприятий на Казанском и Рижском вокзалах столицы России.
Расходы на сувениры, поздравления и подарки для ветеранов Великой Отечественной войны составят более 32 миллионов рублей. В этом году участникам боевых действий подарят комплекты постельного белья, полотенца, кухонные комбайны, мультиварки, кофемашины и другую бытовую технику.
На фейерверк на Красной площади власти Москвы планируют выделить более 3 миллионов рублей, сообщают «Новые Известия».