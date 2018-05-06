nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На празднование Дня Победы в Москве потратят более 600 млн рублей

6 мая 2018, 18:31
Расходы из бюджета на празднование Дня Победы в Москве составят порядка 615 миллионов рублей, большая часть средств (400 миллионов рублей) по традиции будет выделена на разгон облаков.

Расходы из бюджета на празднование Дня Победы в Москве составят порядка 615 миллионов рублей, большая часть средств (400 миллионов рублей) по традиции будет выделена на разгон облаков.

Праздничное оформление Москвы ко Дню Победы обойдется налогоплательщикам в 107 миллионов рублей, мероприятия в столичных парках — в 45 миллионов рублей.

На организацию концерта на Поклонной горе планируют потратить 13 миллионов рублей, примерно такая же сумма пойдет на организацию праздничных концертных мероприятий на Казанском и Рижском вокзалах столицы России.

Расходы на сувениры, поздравления и подарки для ветеранов Великой Отечественной войны составят более 32 миллионов рублей. В этом году участникам боевых действий подарят комплекты постельного белья, полотенца, кухонные комбайны, мультиварки, кофемашины и другую бытовую технику.

На фейерверк на Красной площади власти Москвы планируют выделить более 3 миллионов рублей, сообщают «Новые Известия».

#Новости#День Победы#Разгон облаков#Москва#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25