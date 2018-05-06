На празднование Дня Победы в Москве потратят более 600 млн рублей

Расходы на сувениры, поздравления и подарки для ветеранов Великой Отечественной войны составят более 32 миллионов рублей. В этом году участникам боевых действий подарят комплекты постельного белья, полотенца, кухонные комбайны, мультиварки, кофемашины и другую бытовую технику.