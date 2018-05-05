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Житель села Каскара осужден за хищение 140 000 рублей

5 мая 2018, 17:03
4 мая 2018 года Тюменский районный суд приговорил 40-летнего жителя села Каскара к 6 месяцам исправительных работ по уголовному делу в ч. 2 ст. 159 УК РФ.

4 мая 2018 года Тюменский районный суд приговорил 40-летнего жителя села Каскара к 6 месяцам исправительных работ по уголовному делу в ч. 2 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в конце 2014 года женщина обратилась к подозреваемому для устройства своего сына и племянника в автошколу и получения в дальнейшем водительских прав. Мужчина оценил свои услуги в 50 000 рублей, которые присвоил себе. Также подозреваемый выманил у женщины 90 000 рублей, пообещав отменить судебное решение по ее сыну, которого лишили водительских прав.

В январе 2017 года потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества и задержали мужчину в феврале 2018 года. Подозреваемый полностью сознался в содеянном и вернул потерпевшей 13 000 рублей.

Суд назначил мужчине полгода исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, а также 127 000 рублей в пользу потерпевшей, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#Прокуратура#Александр Мязин#Происшествия
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