Житель села Каскара осужден за хищение 140 000 рублей

По версии следствия, в конце 2014 года женщина обратилась к подозреваемому для устройства своего сына и племянника в автошколу и получения в дальнейшем водительских прав. Мужчина оценил свои услуги в 50 000 рублей, которые присвоил себе. Также подозреваемый выманил у женщины 90 000 рублей, пообещав отменить судебное решение по ее сыну, которого лишили водительских прав.