Житель села Каскара осужден за хищение 140 000 рублей

4 мая 2018 года Тюменский районный суд приговорил 40-летнего жителя села Каскара к 6 месяцам исправительных работ по уголовному делу в ч. 2 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в конце 2014 года женщина обратилась к подозреваемому для устройства своего сына и племянника в автошколу и получения в дальнейшем водительских прав. Мужчина оценил свои услуги в 50 000 рублей, которые присвоил себе. Также подозреваемый выманил у женщины 90 000 рублей, пообещав отменить судебное решение по ее сыну, которого лишили водительских прав.
В январе 2017 года потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества и задержали мужчину в феврале 2018 года. Подозреваемый полностью сознался в содеянном и вернул потерпевшей 13 000 рублей.
Суд назначил мужчине полгода исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, а также 127 000 рублей в пользу потерпевшей, сообщает прокуратура Тюменской области.