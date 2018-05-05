Тюменцы вернулись с чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников

В старшей группе тюменская команда показала результат на уровне 9-11 места из 48 участников. В младшей группе наши интеллектуалы заняли 18 место из 28 команд-участниц игры.
Приобретенные опыт и положительные эмоции, новые впечатления и встречи с интересными людьми скрасили отсутствие призовых мест. Ребята отмечают высокий уровень организации чемпионата, «щедрость организаторов» и общение со знаменитыми знатоками.
В частности, большое впечатление на ребят произвела встреча с членами интеллектуального клуба, среди которых Максим Поташев, Максим Скрипский и Ольга Быкова, сообщает «Комсомольская правда».