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Тюменский «Рубин» пополнился тремя игроками «Зауралья»

5 мая 2018, 09:03
Тюменский хоккейный клуб «Рубин» подписал трех игроков, которые в прошедшем сезоне защищали цвета курганского «Зауралья».

Состав тюменского клуба пополнили защитник и два форварда. Все игроки имеют опыт участия в ВХЛ более трехсот матчей.

Укрепить защитные порядки «Рубина» должен Константин Фаст. Сезон экс-игрок курганского клуба закончил с показателем полезности +15, в целом за период выступления в высшей хоккейной лиге Константин набрал 73 очка по системе «гол+пас».

Линию атаки призваны усилить Антон Рехтин и Константин Князев. Оба имеют богатый опыт выступления на уровне ВХЛ. Их бомбардирский счет составляет 101 и 202 очка соответственно, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#ХК Рубин#Хоккей#Алексей Колесов#Общество
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