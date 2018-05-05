Тюменский «Рубин» пополнился тремя игроками «Зауралья»

Состав тюменского клуба пополнили защитник и два форварда. Все игроки имеют опыт участия в ВХЛ более трехсот матчей.
Укрепить защитные порядки «Рубина» должен Константин Фаст. Сезон экс-игрок курганского клуба закончил с показателем полезности +15, в целом за период выступления в высшей хоккейной лиге Константин набрал 73 очка по системе «гол+пас».
Линию атаки призваны усилить Антон Рехтин и Константин Князев. Оба имеют богатый опыт выступления на уровне ВХЛ. Их бомбардирский счет составляет 101 и 202 очка соответственно, сообщает «Тюменская линия».