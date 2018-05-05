Тюменский электробус оказался на 20% слабее указанных характеристик

Следует отметить, что электробус пережил тюменскую зиму, но оказался на 20% слабее указанных характеристик. Заряда батареи хватало на 80 км пути вместо указанных в технической документации 100 км. Автобусу часто приходилось подзаряжаться между рейсами. По другим конструктивным особенностям у водителей и пассажиров электробуса нареканий не было, однако именно из-за заряда батареи обогревать электробус зимой приходилось с помощью дизельных генераторов.