Тюменский электробус оказался на 20% слабее указанных характеристик

С декабря 2017 года в Тюмени эксплуатируется электробус. Специалисты и водители одной из организаций общественного транспорта города сделали ряд выводов по его работе.
Следует отметить, что электробус пережил тюменскую зиму, но оказался на 20% слабее указанных характеристик. Заряда батареи хватало на 80 км пути вместо указанных в технической документации 100 км. Автобусу часто приходилось подзаряжаться между рейсами. По другим конструктивным особенностям у водителей и пассажиров электробуса нареканий не было, однако именно из-за заряда батареи обогревать электробус зимой приходилось с помощью дизельных генераторов.
Через несколько месяцев в городе будет жарко и машину ждет еще одно испытание – жарой. Специалисты проверят, как в автобусе работает климат-контроль, и рассчитают стоимость эксплуатации машины на тюменских дорогах, сообщает издание «Вслух.ру».