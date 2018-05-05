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Тюменский электробус оказался на 20% слабее указанных характеристик

5 мая 2018, 15:03
С декабря 2017 года в Тюмени эксплуатируется электробус. Специалисты и водители одной из организаций общественного транспорта города сделали ряд выводов по работе автобуса.

С декабря 2017 года в Тюмени эксплуатируется электробус. Специалисты и водители одной из организаций общественного транспорта города сделали ряд выводов по его работе.

Следует отметить, что электробус пережил тюменскую зиму, но оказался на 20% слабее указанных характеристик. Заряда батареи хватало на 80 км пути вместо указанных в технической документации 100 км. Автобусу часто приходилось подзаряжаться между рейсами. По другим конструктивным особенностям у водителей и пассажиров электробуса нареканий не было, однако именно из-за заряда батареи обогревать электробус зимой приходилось с помощью дизельных генераторов.

Через несколько месяцев в городе будет жарко и машину ждет еще одно испытание – жарой. Специалисты проверят, как в автобусе работает климат-контроль, и рассчитают стоимость эксплуатации машины на тюменских дорогах, сообщает издание «Вслух.ру».

#Новости#Электробус#Александр Мязин#Общество
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