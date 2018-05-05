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Около 10 тысяч человек вынуждены покинуть жилища из-за извержения вулкана на Гавайях

5 мая 2018, 08:01
На Гавайских островах объявлена массовая эвакуация населения из-за начавшегося извержения вулкана Килауэа.

Как сообщает «РИА Новости», порядка 10 тысяч жителей вынуждены будут покинуть места постоянного проживания и переехать в безопасный район. В первую очередь эвакуируют жителей населенного пункта Леилани-Эстейтс, чьих границ достигла лава из жерла вулкана.

Также сообщается, что в районе вулкана в последние несколько дней сейсмографы фиксировали колебания земли. Связано ли извержение с сейсмической активностью, не сообщается. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Добавим, что Килауэа является одним из самых активных вулканов из числа тех, что в настоящее время являются действующими. Согласно местным поверьям, Килауэа является местом жительства богини Пеле, которая считается покровительницей вулканов.

#Новости#Вулкан#Эвакуация#Алексей Колесов#Общество
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