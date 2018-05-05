Около 10 тысяч человек вынуждены покинуть жилища из-за извержения вулкана на Гавайях

Как сообщает «РИА Новости», порядка 10 тысяч жителей вынуждены будут покинуть места постоянного проживания и переехать в безопасный район. В первую очередь эвакуируют жителей населенного пункта Леилани-Эстейтс, чьих границ достигла лава из жерла вулкана.
Также сообщается, что в районе вулкана в последние несколько дней сейсмографы фиксировали колебания земли. Связано ли извержение с сейсмической активностью, не сообщается. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Добавим, что Килауэа является одним из самых активных вулканов из числа тех, что в настоящее время являются действующими. Согласно местным поверьям, Килауэа является местом жительства богини Пеле, которая считается покровительницей вулканов.