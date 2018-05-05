998 малышей родилось в Тюмени в апреле 2018 года

Напомним, что с 2015 года Тюмень является одним из лидеров по количеству иммигрантов и находится в ТОП-5 городов РФ по числу их прироста, уступая Санкт-Петербургу, Москве и Новосибирску. Однако по соотношению мигрантов и коренного населения Тюмень и вовсе оказалась в лидерах. Согласно таблице исследования, на каждую тысячу жителей в городе приходится 18 мигрантов, которые приехали в областную столицу в 2015 году. На втором месте — Хабаровск, где на тысячу человек приходится 14 мигрантов, на третьем — Владивосток (почти 10 мигрантов на каждую тысячу жителей).