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998 малышей родилось в Тюмени в апреле 2018 года

5 мая 2018, 14:03
В апреле в областной столице родилось 998 детей, среди них 506 мальчиков и 492 девочки.

В апреле в областной столице родилось 998 детей, среди них 506 мальчиков и 492 девочки.

По информации администрации города, за месяц общее количество горожан выросло на 4 000 человек. 416 пар решили связать себя узами брака, с начала 2018 года количество новых семей приросло на 1 424 пары, сообщает «АиФ».

Напомним, что с 2015 года Тюмень является одним из лидеров по количеству иммигрантов и находится в ТОП-5 городов РФ по числу их прироста, уступая Санкт-Петербургу, Москве и Новосибирску. Однако по соотношению мигрантов и коренного населения Тюмень и вовсе оказалась в лидерах. Согласно таблице исследования, на каждую тысячу жителей в городе приходится 18 мигрантов, которые приехали в областную столицу в 2015 году. На втором месте — Хабаровск, где на тысячу человек приходится 14 мигрантов, на третьем — Владивосток (почти 10 мигрантов на каждую тысячу жителей).

#Новости#Семья#Александр Мязин#Общество
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