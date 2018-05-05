33-летний тюменец подозревается в убийстве матери

Из материалов дела следует, что 23 марта 2018 года 33-летний подозреваемый приехал к своей маме, которая жила в частном доме на улице Хохлова. В какой-то момент между родственниками произошла бытовая ссора. Подозреваемый стал душить свою мать руками, а потом веревкой. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник забрал с собой телевизор, компьютер и мобильный телефон, принадлежащий женщине. Вещи были сданы в комиссионный магазин за 9 000 рублей.