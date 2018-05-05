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33-летний тюменец подозревается в убийстве матери

5 мая 2018, 19:03
Сотрудники СКР по ЦАО Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении тюменца 1985 года рождения. Следствие обвиняло его в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Из материалов дела следует, что 23 марта 2018 года 33-летний подозреваемый приехал к своей маме, которая жила в частном доме на улице Хохлова. В какой-то момент между родственниками произошла бытовая ссора. Подозреваемый стал душить свою мать руками, а потом веревкой. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник забрал с собой телевизор, компьютер и мобильный телефон, принадлежащий женщине. Вещи были сданы в комиссионный магазин за 9 000 рублей.

В настоящее время сотрудниками СКР собрана необходимая доказательная база, уголовное дело передано в прокуратуру, сообщает СКР по Тюменской области.

#Новости#СКР#Александр Мязин#Происшествия
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