Житель Тюмени прописал в сгоревшем доме 40 мигрантов

Как следует из материалов дела, мужчина прописался у своего знакомого в частном доме по улице Избышева в Тюмени. Однако пока мужчина находился в местах лишения свободы, дом сгорел. Несмотря на факт отсутствия жилого помещения мужчина решил воспользоваться наличием прописки.