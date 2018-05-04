Житель Тюмени прописал в сгоревшем доме 40 мигрантов

Как следует из материалов дела, мужчина прописался у своего знакомого в частном доме по улице Избышева в Тюмени. Однако пока мужчина находился в местах лишения свободы, дом сгорел. Несмотря на факт отсутствия жилого помещения мужчина решил воспользоваться наличием прописки.
За определенную плату он регистрировал на несуществующей жилой площади граждан из стран ближнего зарубежья. Всего на территории сгоревшего дома тюменец в период с января по апрель 2017 года прописал 40 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В этом «доме» зарегистрировано 40 человек. Фото Прокуратура ТО.