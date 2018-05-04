Возле садоводческого общества "Здоровье – З" Нижнетавдинского района обнаружили труп мужчины

Случайные прохожие обнаружили труп мужчины недалеко от садоводческого общества "Здоровье – З" Нижнетавдинского района.
Эксперты установили, что скелетированные останки принадлежат мужчине в возрасте 50-70 лет, чей рост при жизни составлял около 170 сантиметров.
Труп был обнаружен 23 апреля, однако сотрудникам полиции так и не удалось установить личность погибшего мужчины. Правоохранительные органы обращаются за помощью к жителям области, возможно, кто-нибудь сумеет его опознать.
Погибший был одет в бело-голубые трусы, синие трико с лампасами белого цвета и двумя карманами, футболку синего цвета с надписью NTROVERSY белого цвета. На голове мужчины имеются седые волосы длиной более десяти сантиметров, сообщают в уголовном розыске.
Всех, кто располагает ценными сведениями о нем или может опознать погибшего, просят обращаться по телефонам (3452) 793-932, 793-638 или 02.