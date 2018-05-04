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Возле садоводческого общества "Здоровье – З" Нижнетавдинского района обнаружили труп мужчины

4 мая 2018, 18:03
Случайные прохожие обнаружили труп мужчины недалеко от садоводческого общества "Здоровье – З" Нижнетавдинского района.

Случайные прохожие обнаружили труп мужчины недалеко от садоводческого общества "Здоровье – З" Нижнетавдинского района.

Эксперты установили, что скелетированные останки принадлежат мужчине в возрасте 50-70 лет, чей рост при жизни составлял около 170 сантиметров.

Труп был обнаружен 23 апреля, однако сотрудникам полиции так и не удалось установить личность погибшего мужчины. Правоохранительные органы обращаются за помощью к жителям области, возможно, кто-нибудь сумеет его опознать.

Погибший был одет в бело-голубые трусы, синие трико с лампасами белого цвета и двумя карманами, футболку синего цвета с надписью NTROVERSY белого цвета. На голове мужчины имеются седые волосы длиной более десяти сантиметров, сообщают в уголовном розыске.

Всех, кто располагает ценными сведениями о нем или может опознать погибшего, просят обращаться по телефонам (3452) 793-932, 793-638 или 02.

#Новости#Труп#Тюменская область#Наиль Каримов#Общество
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